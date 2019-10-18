2019-10-18T11:20:08+03:00
Общество

В Сочи прошли учения космонавтов

За этим наблюдали школьники «Сириуса»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи в Имеретинском порту прошли учения космонавтов. Все виды тренировок, кроме экстремальных, проходят на базе Центра подготовки. Но для отработки действий после посадки в пустыне, в горах, тундре, тайге необходимы реальные условия.

- Как космонавты отрабатывают навыки «водного выживания», школьники Сириуса увидели своими глазами. Обычно посадку космонавты выполняют на озере Звездного городка, но в этом году ее провели в акватории Черного моря, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

После тренировки инструктор-испытатель, Герой России Виктор Рень рассказал ребятам о том, как космонавты учатся выживать и в других климатогеографических зонах.

Напомним, на Кубани штурмовики Су-25СМ3 «уничтожили» средства ПВО противника. Летчики имитировали применение полного спектра авиационного вооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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