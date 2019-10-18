2019-10-18T11:47:18+03:00
Происшествия

В СИЗО Краснодара мужчина пытался передать спрятанные в чае телефоны

За это он будет оштрафован на 5 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: УФСИН по краюФото: УФСИН по краю
Изменить размер текста:

В ЛИУ-8 УФСИН России по Краснодарскому краю местный житель пытался передать знакомому спрятанные в чае мобильные телефоны. Сотрудники УФСИН №8 России по Краснодарскому краю пресекли эту попытку попытку доставки.

Сотовые телефоны и зарядное устройство к ним были обнаружены и изъяты у 40-летнего мужчины. Он передал посылку находящемуся в лечебно-исправительном учреждении осужденному. Запрещенные предметы он спрятал внутри упаковки с чаем.

- В отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении. В соответствии со ст. 19.12.КоАП РФ его оштрафуют на 5 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСИН Краснодарского края.

Напомним, на Кубани задержали сбытчика наркотиков. У него нашли 15 килограммов запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноармейском районе местный житель из-за посуды забил до смерти отца
В Ленинградском районе мужчина угрожал коллеге пистолетом-зажигалкой
Кубанские врачи провели операцию мужчине с тромбозом глубоких вен ног
На форуме «Дело за малым» посетители могут поучаствовать в кастинге для съемок в голливудском фильме
В Сочи служебная собака нашла контрабандные сигареты в машине
В Усть-Лабинске отремонтируют дом культуры «Кубань», который построили в 1971 году
Кошка, которую хотели усыпить сотрудники сочинского супермаркета, нашла семью
В Ейске девушка за рулем легковушки врезалась в дерево
В парке «Краснодар» снова зацвел шалфей
На Кубани задержали сбытчика наркотиков
Робот Маргарита будет сопровождать участников форума «Мой бизнес» в Краснодаре
В Сочи прошли учения космонавтов