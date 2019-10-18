В СИЗО Краснодара мужчина пытался передать спрятанные в чае телефоны

СЕГОДНЯ 11:47 2019-10-18T11:47:18+03:00

За это он будет оштрафован на 5 тысяч рублей

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В ЛИУ-8 УФСИН России по Краснодарскому краю местный житель пытался передать знакомому спрятанные в чае мобильные телефоны. Сотрудники УФСИН №8 России по Краснодарскому краю пресекли эту попытку попытку доставки.

Сотовые телефоны и зарядное устройство к ним были обнаружены и изъяты у 40-летнего мужчины. Он передал посылку находящемуся в лечебно-исправительном учреждении осужденному. Запрещенные предметы он спрятал внутри упаковки с чаем.

- В отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении. В соответствии со ст. 19.12.КоАП РФ его оштрафуют на 5 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСИН Краснодарского края.

Напомним, на Кубани задержали сбытчика наркотиков. У него нашли 15 килограммов запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU