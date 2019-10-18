В Усть-Лабинске отремонтируют дом культуры «Кубань», который построили в 1971 году

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-18T12:42:37+03:00

Его обновят к 2020 году

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В Усть-Лабинске проведут капитальный ремонт в доме культуры «Кубань», который построили в 1971 году. На первом этапе строители заменят старый пожарный водопровод и отремонтируют зрительный зал. Его обновят к 2020 году.

- Ремонт дома проводится в рамках государственной программы «Развитие культуры». На это выделено около 8 миллионов рублей, в том числе 4,8 миллиона рублей из краевого бюджета,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас в ДК «Кубань» есть несколько творческих студий и спортивных секций, группа здоровья для взрослых. Во дворце регулярно проводят концерты и фестивали.

Напомним, главный архитектор Краснодара провела лекцию на тему градостроительства. Наталья Машталир пообщалась с юными робототехниками.

ИСТОЧНИК KP.RU