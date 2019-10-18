В Сочи в поселке Красная Поляна отремонтировали улицу Вознесенскую
Работы по ремонту улицы Вознесенской велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- На участке протяженностью 1500 метров рабочие частично заменили бордюрный камень и постелили новый высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Также нанесли разметку и установили знаки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Сочи отремонтировали 63 объекта и один капитально.
Напомним, в Усть-Лабинске отремонтируют дом культуры «Кубань», который построили в 1971 году. Его обновят к 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU