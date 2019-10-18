2019-10-18T15:38:09+03:00
Происшествия

На Кубани участкового будут судить за укрытие преступления

Сотрудник полиции Тбилисского района даже не зарегистрировал сообщение
Варвара ДЫМ
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Участкового будут судитьУчасткового будут судитьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Тбилисского района в ходе проверки выявила факт сокрытия преступления участковым уполномоченным полиции. К сотруднику МВД обратились с заявление о том, что в отношении местной жительницы совершенно мошенничество на сумму 40 тыс. рублей. А участковый никаких мер не принял, и даже не зарегистрировал это сообщение.

- По данному факту прокурором района материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых СКР по краю в отношении участкового уполномоченного полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), - пояснили в прокуратуре Краснодарского края.

Теперь сотрудника полиции ждет суд. Какое наказание понесет участковый, решат служители Фемиды. Обычно за это полагается либо штраф до 80 000 рублей, либо лишение свободы до четырех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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