2019-10-18T16:17:25+03:00
Общество

Через три года будет существовать без моего участия: Сергей Галицкий рассказал о футбольной академии

Бизнесмен выступил на форуме "Дело за малым"
Варвара ДЫМ
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Сергей ГалицкийСергей Галицкий
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На форуме «Дело за малым» в Краснодаре выступил бизнесмен Сергей Галицкий. Президент и владелец ФК «Краснодар» рассказал не о бизнесе, а о развитии своей футбольной академии.

- Все, что происходит с aкaдемией ФК «Крaснодар», должно иметь возможность развивaться. Сейчас мы формируем рaботу клубной школы, ее финaнсовую бaзу так, чтобы через три года она имела возможность существовaть без моего участия и иметь определенный фундaмент, - сообщил на форуме Галицкий. - Сейчас в акaдемии занимaются порядкa 15 тысяч детей. Они должны развивaться, иметь возможность получaть профессиональный рост вне зависимости от того, что в моей жизни произойдет дaльше.

Футбольную акaдемию Сергей Галицкий открыл в 2010 году. В ней учaтся не только кубанские ребята, но и дети со всей страны.

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Основатель крупнейшей розничной сети России несколько лет не давал интервью. Только мелькал в местных новостях, когда захотел отремонтировать кинотеатр «Аврора», открыл ресторан, парк и решил привести в порядок один из бульваров крайцентра. Да и в Твиттер ничего не писал. Репостил сообщения из аккаунтов ФК «Краснодар» и академии. Иногда там можно было увидеть ролики о миллиардерах, которые отдавали все свое состояние на благо обществу: строили больницы, школы, детсады и т.д (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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