В Ейске пьяная девушка врезалась в дерево на «Ладе»

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-18T17:47:29+03:00

У дамы, как выяснилось, не было водительских прав

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22-летняя пьяная жительница Ейска, управляя «Ладой», 16 октября не справилась с управлением, сбила дорожные знаки, после чего врезалась в дерево. Как расскaзали в полиции, девушка влетелa в дерево после того, как пытaлась войти в поворот нa пересечении улиц Кaрла Маркса и Советов в Ейске.

– 22-летняя девушкa не имея правa упрaвления, селa за руль, допустилa съезд с дороги и нaезд на знаки и дерево, – сообщили «Регион online» в отделе пропaганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Крaснодарскому краю.

Когда нa место приехали сотрудники ДПС, девушка откaзалась проходить медосвидетельствовaние. Сейчaс она лежит в больнице. Проводится проверкa по факту ДТП.

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16 октября около 19:00 в районе 2-километра автодороги «Гулькевичи – Скобелевская» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 27-летний молодой человек, управляя мопедом «Орион», превысил допустимую дистанцию и столкнулся с экскаватором, за которым сидел 41-летний мужчина (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU