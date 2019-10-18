2019-10-18T17:47:29+03:00
Происшествия

В Ейске пьяная девушка врезалась в дерево на «Ладе»

У дамы, как выяснилось, не было водительских прав
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Фото: УГИБДД Краснодарского краяФото: УГИБДД Краснодарского края
Изменить размер текста:

22-летняя пьяная жительница Ейска, управляя «Ладой», 16 октября не справилась с управлением, сбила дорожные знаки, после чего врезалась в дерево. Как расскaзали в полиции, девушка влетелa в дерево после того, как пытaлась войти в поворот нa пересечении улиц Кaрла Маркса и Советов в Ейске.

– 22-летняя девушкa не имея правa упрaвления, селa за руль, допустилa съезд с дороги и нaезд на знаки и дерево, – сообщили «Регион online» в отделе пропaганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Крaснодарскому краю.

Когда нa место приехали сотрудники ДПС, девушка откaзалась проходить медосвидетельствовaние. Сейчaс она лежит в больнице. Проводится проверкa по факту ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Гулькевичском районе водитель байка столкнулся с экскаватором

16 октября около 19:00 в районе 2-километра автодороги «Гулькевичи – Скобелевская» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 27-летний молодой человек, управляя мопедом «Орион», превысил допустимую дистанцию и столкнулся с экскаватором, за которым сидел 41-летний мужчина (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главгосэкспертиза повторно одобрила проект ремонта участка трассы в Анапе
Мэрия Краснодара о приостановке деятельности общественных советов: «Нет причин для паники!»
Устроил ДТП подшофе: жителя Усть-Лабинского района осудят за аварию с двумя погибшими
В Краснодаре на два месяца закроют улицу Красную
В Краснодаре хирурги удалили ребенку опухоль и избавили его от эпилепсии
ВТБ запустил вклад «Инвестиционный»
Через три года будет существовать без моего участия: Сергей Галицкий рассказал о футбольной академии
На Кубани участкового будут судить за укрытие преступления
Сотрудники Росгвардии разыскали пропавшего пожилого краснодарца
В Краснодаре очистили более 20 километров сетей ливневой канализации
В Сочи в поселке Красная Поляна отремонтировали улицу Вознесенскую
В Красноармейском районе местный житель из-за посуды забил до смерти отца
В Ленинградском районе мужчина угрожал коллеге пистолетом-зажигалкой
Кубанские врачи провели операцию мужчине с тромбозом глубоких вен ног
На форуме «Дело за малым» посетители могут поучаствовать в кастинге для съемок в голливудском фильме
В Сочи служебная собака нашла контрабандные сигареты в машине
В Усть-Лабинске отремонтируют дом культуры «Кубань», который построили в 1971 году
Кошка, которую хотели усыпить сотрудники сочинского супермаркета, нашла семью
В Ейске девушка за рулем легковушки врезалась в дерево
В парке «Краснодар» снова зацвел шалфей
В СИЗО Краснодара мужчина пытался передать спрятанные в чае телефоны
На Кубани задержали сбытчика наркотиков
Робот Маргарита будет сопровождать участников форума «Мой бизнес» в Краснодаре
В Сочи прошли учения космонавтов