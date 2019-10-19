2019-10-19T08:28:23+03:00
Звезды

В Краснодаре пройдут «Фелицынские чтения – XXI»

На мероприятии обсудят актуальные проблемы развития музейного дела юга России
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство культуры Краснодарского краяФото: министерство культуры Краснодарского края
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22-24 октября в Краснодаре в историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына пройдут «Фелицынские чтения – XXI». В ходе текущей 21 сессии обсудят актуальные проблемы становления и развития музейного дела юга России.

- Также к началу работы конференции собираются издать сборник материалов, индексируемого в системе РИНЦ. В нем опубликуют 92 статьи 106 авторов – музейных работников, краеведов, исследователей различных отраслей знаний, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Участники чтений увидят новые выставками музея Фелицына, пройдутся по городу, посетят музей имени Коваленко и Исторический парк «Россия – Моя история».

Напомним, в Краснодаре наградили победителей премии «Гражданская инициатива». Кубань в этом году участвовала в конкурсе впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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