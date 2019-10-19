Анна Нетребко прилетела в Краснодар, чтобы поздравить отца с 85-летием

СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-19T11:02:49+03:00

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Известная оперная дива Анна Нетребко прилетела в краевую столицу. Она вместе с семьей отпраздновала 85-летие отца. Фото с праздника она выложила на своей официальной страничке в Instagram.

- Любимый папа! Поздравляем с 85-летием! Любим тебя и гордимся безмерно! Здоровья тебе и долгих лет! Твоя семья, - подписала кадры Анна Нетребко.

Нетребко и ее старшая сестра Наталья выбрали для вечера одинаковые наряды. Праздник отметили с казацким размахом, танцами и песнями.

Звезда сцены поделилась с фанатами фото и видео, на которых она веселится, танцует и поет. Поклонники также присоединились к поздравлениям и пожелали ее отцу крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Напомним, известная певица родилась и выросла в Краснодаре в семье геолога Юрия Николаевича и инженера связи Ларисы Ивановны. К сожалению, мама артистки ушла из жизни еще в 2002 году. Потому певица старается как можно чаще видеться с отцом. Они вместе путешествуют.

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ИСТОЧНИК KP.RU