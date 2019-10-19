СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-19T11:20:32+03:00

В Краснодаре в ТЦ «Галерея» сработала пожарная сигнализация Фото: Евгения ХИЛЬКО

Кто-то из посетителей нажал на экстренную кнопку

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В ТЦ «Галерея» снова выезжали пожарные. В субботу, 19 октября, на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о срабатывании автоматической сигнализации на улице имени Головатого.

- К месту вызова были направлены огнеборцы. Первые подразделения установили, что один из посетителей активировал ручной пожарный извещатель. Эвакуация из ТЦ не проводилась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели призывают не допускать ложного срабатывания сигнализации, а в случае опасности незамедлительно сообщать по номеру 101.

Напомним, в Краснодаре 18 октября произошел пожар в торговом помещении. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.В 08:59 ликвидировали открытое горение, в 09:03 пожар полностью потушили. На месте работали 17 человек, 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU