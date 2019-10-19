2019-10-19T16:06:00+03:00
Звезды

В Краснодаре пройдет выставка «Формат»

Это проект художников Юга России
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство культуры Краснодарского краяФото: министерство культуры Краснодарского края
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В Краснодаре 22 октября в 17:00 в краевом выставочном зале изобразительных искусств пройдет торжественное открытие экспозиции «Формат». Это выставка художников Юга России.

Она организована в рамках многолетнего крупного художественного проекта «Ситуация». В этом году в зале изобразительных искусств представлен проект «Формат», объединивший 20 художников. Он посвящен исследованию жанра натюрморт.

- Выставка «Формат» пройдет на площадке краевого выставочного зала изобразительных искусств с 22 октября по 3 ноября, - рассказали в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре пройдут «Фелицынские чтения – XXI». На мероприятии обсудят актуальные проблемы развития музейного дела юга России. Также к началу работы конференции собираются издать сборник материалов, индексируемого в системе РИНЦ. В нем опубликуют 92 статьи 106 авторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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