2019-10-19T17:13:01+03:00
Происшествия

В Краснодаре легковушка влетела в забор

Авария произошла в субботу, 19 октября
Александра ПОДУШКО
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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В Краснодаре возле архитектурно-строительного техникума на улице Российской утром 19 октября случилось дорожно-транспортное происшествие.

По сообщениям очевидцев, легковой автомобиль, столкнувшись с другой машиной, потерял управление и врезался в забор, огораживающий проезжую часть.

Удар был очень сильный, несколько секций разлетелись в стороны, часть ограды вырвало и выбросило на тротуар. К счастью, пешеходов в момент ДТП там не было.

О потерпевших в дорожно-транспортном происшествии не сообщается. Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, 22-летняя пьяная жительница Ейска, управляя «Ладой», 16 октября не справилась с управлением, сбила дорожные знаки, после чего врезалась в дерево. Как рассказали в полиции, девушка влетела в дерево после того, как пыталась войти в поворот на пересечении улиц Карла Маркса и Советов в Ейске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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