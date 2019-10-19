В Краснодаре 28 октября проверят систему средств оповещения населения

СЕГОДНЯ 18:18 2019-10-19T18:58:25+03:00

Граждан предупреждают, что необходимо сохранять спокойствие и не допускать паники

Изменить размер текста: A A

28 октября с 10:45 до 12:00 в краевом центре проведут плановую комплексную проверку технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

- Звук сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Необходимо будет включить телевизоры на любом из 10-ти цифровых каналов телевидения 1-го мультиплекса, приемники проводного и эфирного вещания на первую программу «Радио России» и прослушать специальное сообщение.

- При этом необходимо сохранять спокойствие, не допускать паники, оставаться на рабочих местах или дома, - добавляют в пресс-службе ведомства.

Напомним, юным жителям Краснодара предлагают бесплатные путевки в бальнеолечебницу. В городе продолжается прием документов.

ИСТОЧНИК KP.RU