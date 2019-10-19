В Краснодаре прошел конкурс «Юг Fashion Style-2019»

СЕГОДНЯ 19:02 2019-10-19T19:02:21+03:00

В мероприятии приняли участие 27 кубанских дизайнеров, из них в финал вышли 11

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В рамках форума «Дело за малым» состоялся финал конкурса профессионального мастерства «Юг Fashion Style-2019». Первый этап прошел с 19 августа по 9 сентября.

- Всего в конкурсе приняли участие 27 кубанских дизайнеров, из них в финал вышли 11. Жюри определило победителей в каждой из четырех позиций. Лидерами стали Крылова Марианна, Татьяна Маношкина, Тамуленок Сергей, Крутова Яна, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

У победителей конкурса есть возможность бесплатно принять участие в 34-й международной выставке «СРМ. Премьера моды в Москве-2020. Весна» в рамках единого стенда Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU