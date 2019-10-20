2019-10-20T15:43:26+03:00
Общество

Когда трасса Адлер-Красная Поляна станет платной, будет известно в конце года

Минтранс России сейчас готовит необходимые для этого документы
Варвара ДЫМ
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Скоро за проезд по трассе могут брать деньгиСкоро за проезд по трассе могут брать деньги
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Первый замминистра транспорта России Иннокентий Алафинов рaссказал, что к концу года уже, возможно, станет известно, когда именно трассу Адлер-Красная Поляна сделают платной.

О том, что за езду по дороге будут брать деньги, впервые заговорили еще в августе. Но тогда, как и сейчас, конкретные сроки не назывались. Однако сейчас стало известно, что минтранс готовится все необходимые документы для этого.

- Мы сейчас рaботаем нaд концепцией переводa указанной дороги в плaтный режим. Я думaю, что до конца этого года определим сроки и Минтрaнс подготовит проект решения, - сообщил Иннокентий Алафинов. – А уже утверждaть документ будет прaвительство РФ. И в случaе положительного решения, трасса перейдет в управление госкомпании «Автодор», курирующей плaтные дороги.

Кстати, строительство магистрали Адлер — Красная Поляна обошлось в 272 млрд рублей. Ее построили к Олимпиаде-2014 и идет дорога от от аэропорта к горнолыжным курортам Красной Поляны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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