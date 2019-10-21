На выезде «Краснодар» сыграл вничью с «Динамо»
Футболисты ФК «Краснодар» на чужом поле сыграли вничью с клубом «Динамо» в матче тринадцатого тура чемпионата России. Встреча, завершившаяся со счетом 1:1, прошла 20 октября на «ВТБ-Арене в Москве.
Первый гол встречи в ворота краснодарцев на 3-й минуте отправил защитник «Динамо» Григорий Морозов. Ответный мяч на 35-й минуте забил капитан «Краснодара» Александр Мартынович.
Безвыигрышная серия клуба «Диномо» теперь насчитывает шесть игр, они идут на 15 месте. «Краснодар» занимает третью строчку в турнирной таблице.
В следующий раз черно-зеленые в гостях сыграют с турецким «Трабзонспором» 24 октября в 22:00 в матче группового этапа Лиги Европы.
Напомним, в Краснодаре в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» победил казанский УНИКС. Игра завершилась со счетом 86:77. А перед тем, как началась игра, в «Баскет холле» прошла автограф-сессия с баскетболистами Евгением Гомельским и Никитой Моргуновым.
ИСТОЧНИК KP.RU