2019-10-21T07:34:48+03:00
Спорт

На выезде «Краснодар» сыграл вничью с «Динамо»

Встреча прошла в Москве
Александра ПОДУШКО
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Фото: ФК "Краснодар"Фото: ФК "Краснодар"
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Футболисты ФК «Краснодар» на чужом поле сыграли вничью с клубом «Динамо» в матче тринадцатого тура чемпионата России. Встреча, завершившаяся со счетом 1:1, прошла 20 октября на «ВТБ-Арене в Москве.

Первый гол встречи в ворота краснодарцев на 3-й минуте отправил защитник «Динамо» Григорий Морозов. Ответный мяч на 35-й минуте забил капитан «Краснодара» Александр Мартынович.

Безвыигрышная серия клуба «Диномо» теперь насчитывает шесть игр, они идут на 15 месте. «Краснодар» занимает третью строчку в турнирной таблице.

В следующий раз черно-зеленые в гостях сыграют с турецким «Трабзонспором» 24 октября в 22:00 в матче группового этапа Лиги Европы.

Напомним, в Краснодаре в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» победил казанский УНИКС. Игра завершилась со счетом 86:77. А перед тем, как началась игра, в «Баскет холле» прошла автограф-сессия с баскетболистами Евгением Гомельским и Никитой Моргуновым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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