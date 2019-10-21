2019-10-21T08:35:38+03:00
Спорт

Футболист ФК «Краснодар» Сергей Петров сыграл за клуб 200 матчей

В них он забил 11 мячей и сделал 15 результативных передач
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ФК "Краснодар"Фото: ФК "Краснодар"
Изменить размер текста:

Сергей Петров сыграл 200 официальный матч за «Краснодар». Юбилейную игру он провел против ФК «Динамо» 20 октября.

Петров стал 5 футболистом ФК «Краснодар», достигшим этого рубежа. Он переместился на 2 место в клубе по количеству сыгранного в официальных матчах времени. В его активе теперь 16 318 минут. Впереди него находится капитан команды Александр Мартынович.

- 150 игр защитник провел Сергей Петров в РПЛ, 10 - в Кубке России и 40 – в еврокубках. В них он забил 11 мячей и сделал 15 результативных передач, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ФК «Краснодар».

Напомним, футболисты ФК «Краснодар» на чужом поле сыграли вничью с клубом «Динамо» в матче тринадцатого тура чемпионата России. Встреча, завершившаяся со счетом 1:1, прошла 20 октября на «ВТБ-Арене в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выставочный комплекс «Атамань» победил на конкурсе Russian Event Awards
Баба Яга готовится отметить День рождения в «Сочи Парке»
На Кубани полицейские обнаружили подпольную лабораторию, где изготавливали наркотики
В Туапсе работникам организации выплатили долг по зарплате
ВТБ выступил партнером крупнейшего форума для предпринимателей в ЮФО
В Анапе стартовал слет юных экологов
В Краснодарском крае средняя зарплата увеличилась на 6,7 процентов
На Кубани урожай риса в этом году достиг почти 950 тысяч тонн
В Краснодаре пройдет пешеходная экскурсия «Театральный город»
Покрас Лампас расписывает площадь на Красной Поляне
В Армавире первоклассник попал под колеса иномарки
В Новокубанском районе 57-летний мужчина убил супругу и тещу
Жителя Кубани оштрафовали за распространение в Интернете экстремистских материалов
В Краснодаре водитель легковушки сбил 11-летнюю школьницу, которая перебегала дорогу
В Мостовском районе туристка упала с 5-метрового водопада
В Лабинском районе водитель мотоцикла врезался в трактор
В Краснодаре задержали молодых людей, которые занимались пропагандой наркотиков
Более 25 тысяч предпринимателей приняли участие в форуме «Дело за малым!» за два дня
У жителя Усть-Лабинского района нашли 200 граммов марихуаны
Эксперты компании «Яндекс» провели мастер-класс на форуме «Дело за малым!»
Максим Любомудров: будущее АПК определит реализация интеллектуального потенциала