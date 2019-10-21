Футболист ФК «Краснодар» Сергей Петров сыграл за клуб 200 матчей

СЕГОДНЯ 08:35 2019-10-21T08:35:38+03:00

В них он забил 11 мячей и сделал 15 результативных передач

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Сергей Петров сыграл 200 официальный матч за «Краснодар». Юбилейную игру он провел против ФК «Динамо» 20 октября.

Петров стал 5 футболистом ФК «Краснодар», достигшим этого рубежа. Он переместился на 2 место в клубе по количеству сыгранного в официальных матчах времени. В его активе теперь 16 318 минут. Впереди него находится капитан команды Александр Мартынович.

- 150 игр защитник провел Сергей Петров в РПЛ, 10 - в Кубке России и 40 – в еврокубках. В них он забил 11 мячей и сделал 15 результативных передач, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ФК «Краснодар».

Напомним, футболисты ФК «Краснодар» на чужом поле сыграли вничью с клубом «Динамо» в матче тринадцатого тура чемпионата России. Встреча, завершившаяся со счетом 1:1, прошла 20 октября на «ВТБ-Арене в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU