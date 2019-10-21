На Кубани нашли погибшей пропавшую Ларису Климову

СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-21T09:05:03+03:00

Из дома она ушла еще 21 сентября

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Пропавшую в конце сентября в поселке Афипском женщину нашли погибшей. Об этом вечером 20 октября сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальных сетях.

Напомним, СУ СК РФ по краю организовал проверку по факту исчезновения 50-летней Ларисы Каримовой. Ее искали больше трех недель. 21 сентября женщина вышла из дома в поселке Афипский Краснодарского края по адресу улица Фрунзе, 143 и пропала.

На вид Ларисе Каримовой было 40-45 лет. Она среднего телосложения, ростом 165-170 сантиметров. У нее короткие светлые волосы. На момент исчезновения была одета в спортивную мастерку розового цвета, джинсовые брюки темного цвета, синие туфли.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU