В Армавире первоклассник попал под колеса иномарки

СЕГОДНЯ 11:25 2019-10-21T11:29:58+03:00

Мальчика с переломом госпитализировали в больницу

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В Армавире на улице Черноморской произошло дорожно-транспортное происшествие.

- 19 октября около 14:00 возле дома № 2 ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованной у края машины. KIA Optima, за рулем которой находился 37-летний водитель, сбила ребенка, - сообщают РИА «Регион online» со ссылкой на инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира Евгения Черняева.

В результате ДТП мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, перелом нижней трети костей правой голени со смещением в больницу.

Все обстоятельства аварии и степень вины водителя устанавливаются.

Напомним, в Краснодаре водитель легковушки сбил 11-летнюю школьницу, которая перебегала дорогу. Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU