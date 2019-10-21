В Армавире первоклассник попал под колеса иномарки
В Армавире на улице Черноморской произошло дорожно-транспортное происшествие.
- 19 октября около 14:00 возле дома № 2 ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованной у края машины. KIA Optima, за рулем которой находился 37-летний водитель, сбила ребенка, - сообщают РИА «Регион online» со ссылкой на инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира Евгения Черняева.
В результате ДТП мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, перелом нижней трети костей правой голени со смещением в больницу.
Все обстоятельства аварии и степень вины водителя устанавливаются.
Напомним, в Краснодаре водитель легковушки сбил 11-летнюю школьницу, которая перебегала дорогу. Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU