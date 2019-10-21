СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-21T12:41:24+03:00

В Туапсе работникам организации выплатили долг по зарплате Фото: Архив "КП"

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В Туапсе отделение крупной организации, головной офис которой находится в другом субъекте РФ, задолжало 33 работникам крупную сумму. Сотрудники предприятия не получили честно заработанные 3 миллиона рублей.

Пристав в отношении должника применил полный комплекс мер принудительного исполнения. Она направила взыскание на средства, находящиеся на счетах головной компании.

- В результате обманутым работникам выплатили 3 миллиона 159 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Взыскание зарплаты относятся к числу наиболее социально значимых исполнительных производств, которые находятся на постоянном контроле у руководства УФССП по Краснодарскому краю.

Напомним, эксперты Краснодарстата подсчитали, насколько увеличилась среднемесячная зарплата работников организаций в августе по сравнению с тем же периодом прошлого года. Она составила 35948 рублей. По сравнению с августом 2018 зарплата увеличилась на 6,7 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU