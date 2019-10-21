В Туапсе работникам организации выплатили долг по зарплате
В Туапсе отделение крупной организации, головной офис которой находится в другом субъекте РФ, задолжало 33 работникам крупную сумму. Сотрудники предприятия не получили честно заработанные 3 миллиона рублей.
Пристав в отношении должника применил полный комплекс мер принудительного исполнения. Она направила взыскание на средства, находящиеся на счетах головной компании.
- В результате обманутым работникам выплатили 3 миллиона 159 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Взыскание зарплаты относятся к числу наиболее социально значимых исполнительных производств, которые находятся на постоянном контроле у руководства УФССП по Краснодарскому краю.
Напомним, эксперты Краснодарстата подсчитали, насколько увеличилась среднемесячная зарплата работников организаций в августе по сравнению с тем же периодом прошлого года. Она составила 35948 рублей. По сравнению с августом 2018 зарплата увеличилась на 6,7 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU