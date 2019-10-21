Выставочный комплекс «Атамань» победил на конкурсе Russian Event Awards

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-21T13:24:12+03:00

Он взял награду в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения туристического события»

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18-19 октября в Москве в рамках Первого на площадке Общественной Палаты РФ подвели итоги регионального этапа национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

- Участвовали более 130 проектов-финалистов из 30 регионов России. Выставочный комплекс «Атамань» занял 1 место в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения туристического события», - сообщили в министерстве культуры Краснодарского края.

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards была учреждена в 2012 году, как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма.

Напомним, свой 10-ый день рождения казачья станица Атамань отметила 19 октября. Гуляли и веселились здесь весь день. Гостей станиц угощали именинным пирогом и кубанскими разносолами.

ИСТОЧНИК KP.RU