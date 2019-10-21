В Калининском районе парень ограбил знакомую
В дежурную часть Калининского района обратилась девушка. Она рассказала, что у нее украли золотые украшения. Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.
- По подозрению в совершении преступления задержали знакомого потерпевшей. 19-летнего местного жителя доставили его в отдел полиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обвиняемый обчистил дом подруги, когда был у нее в гостях. Украшения он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
На него завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Напомним, на Кубани полицейские обнаружили подпольную лабораторию, где изготавливали наркотики. Организатору грозит до 20 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU