2019-10-21T14:05:32+03:00
Происшествия

В Калининском районе парень ограбил знакомую

Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Калининском районе парень ограбил знакомуюВ Калининском районе парень ограбил знакомуюФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Калининского района обратилась девушка. Она рассказала, что у нее украли золотые украшения. Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

- По подозрению в совершении преступления задержали знакомого потерпевшей. 19-летнего местного жителя доставили его в отдел полиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обвиняемый обчистил дом подруги, когда был у нее в гостях. Украшения он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

На него завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, на Кубани полицейские обнаружили подпольную лабораторию, где изготавливали наркотики. Организатору грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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