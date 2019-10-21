СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-21T13:53:40+03:00

На Кубани за нарушение антикоррупционного законодательства оштрафовали две фирмы Фото: Архив "КП"

Они выплатят 140 тысяч рублей

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Прокуратура Кущевского района проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции.

- ООО «Импульс» не сообщило представителю работодателя, в предусмотренный законом десятидневный срок, о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим. Аналогичные нарушения допущены в КФХ «Карина», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении указанных хозяйствующих субъектов и их должностных лиц возбуждены дела по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего). Они выплатят в общем размере 140 тысяч рублей.

Напомним, в Туапсе работникам организации выплатили долг по зарплате. Они получили честно заработанные 3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU