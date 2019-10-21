Полиция начала проверку после массовой потасовки на турнире MMA в Сочи

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-21T15:01:15+03:00

Однако, по данным правоохранителей, заявлений от участников не поступало [видео]

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После того, как в Сети появилось видео с потасовкой из сочинского казино, правоохранители начали проверку. Напомним, после главного поединка вечера, когда Али Багаутинов уступил казахстанцу Жалгасу Жумагулову, между болельщиками участвовавших в поединке бойцов завязалась драка. Они пошли друг на друга стенкой на стенку.

Разнимать их пришлось охране клуба, но народ, стоит сказать, не унимался. Только после того, как секьюрити вызвали подмогу, дерущихся удалось разнять. О пострадавших не сообщается, однако правоохранителей все же заинтересовал произошедший инцидент.

- Заявлений в полицию не поступало, - сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Проверку инициировали после того, как в соцсетях появился ролик с дракой.

ИСТОЧНИК KP.RU