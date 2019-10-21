2019-10-21T18:20:28+03:00
Общество

В Краснодаре на проезде Затонном запретят стоянку машин

Ограничение вступит в силу 11 ноября
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

Краснодарских автолюбителей предупреждают - еще на одном участке недалеко от Затона запретят стоянку машин. Ограничение вступит в силу 11 ноября.

Дорожные знаки установят по обеим сторонам дороги на участке между улицей Олега Кошевого и проездом Олега Кошевого.

- Припаркованный на проезжей части транспорт зачастую создает препятствия для проезда других машин, что может спровоцировать аварию или затор, - сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Водителей просят быть внимательными.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на два месяца закроют улицу Красную. Частично будет перекрыто движение по четной стороне улицы Красной от Гимназической до Карасунской — транспорт сможет ездить по одной полосе в обоих направлениях. Также движение частично ограничат от Буденного до Длинной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24