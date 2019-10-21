В Краснодаре на проезде Затонном запретят стоянку машин
Краснодарских автолюбителей предупреждают - еще на одном участке недалеко от Затона запретят стоянку машин. Ограничение вступит в силу 11 ноября.
Дорожные знаки установят по обеим сторонам дороги на участке между улицей Олега Кошевого и проездом Олега Кошевого.
- Припаркованный на проезжей части транспорт зачастую создает препятствия для проезда других машин, что может спровоцировать аварию или затор, - сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Водителей просят быть внимательными.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре на два месяца закроют улицу Красную. Частично будет перекрыто движение по четной стороне улицы Красной от Гимназической до Карасунской — транспорт сможет ездить по одной полосе в обоих направлениях. Также движение частично ограничат от Буденного до Длинной.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»