В Краснодаре автобус протаранил неудачно припаркованную иномарку

СЕГОДНЯ 18:45 2019-10-21T18:45:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 21 октября на Ростовском шоссе Краснодара. Именно по этой улице ехал ПАЗик, курсирующий по маршруту №78. Автобус двигался от улицы Петра Метальникова в сторону улицы Ягодина.

Фото с места ДТП.

При перестроении водитель автобуса не рассчитал маневр и врезался в припаркованную на обочине Honda. Удар был настолько сильным, что иномарка вылетела в кювет.

Как удалось установить автоинспекторам, за рулем автобуса находился 39-летний житель Ингушетии. Пассажиров в момент аварии в салоне не было, никто из участников аварии не пострадал.

Проводится проверка по факту ДТП.

Ранее сообщалось, что в Армавире под колеса иномарки попал первоклассник. В результате ДТП мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, перелом нижней трети костей правой голени со смещением в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU