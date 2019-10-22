2019-10-22T07:18:00+03:00
Спорт

Спортсмены Краснодара завоевали более 4 тысяч медалей в различных соревнованиях

Почти 7 тысяч горожан выполнили нормативы ГТО с отличием
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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С начала этого года в краевой столице прошли более 4,5 тысяч спортивных мероприятий. В них поучаствовали 639 тысяч человек. Около 7 тысяч местных жителей выполнили нормативы ГТО с отличием.

В краевом центре построили 6 многофункциональных спортивных площадок. Возводят новые объекты в Краснодаре при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и администрации Краснодарского края.

- С начала года краснодарские спортсмены завоевали 4 272 медали на соревнованиях различного уровня, 34 медали - на первенствах Европы и мира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, футболист ФК «Краснодар» Сергей Петров сыграл за клуб 200 матчей. В них он забил 11 мячей и сделал 15 результативных передач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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