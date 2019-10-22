2019-10-22T07:39:14+03:00
Звезды

В Краснодаре в кастинге для съемок в фильме поучаствовали более 500 человек

Он прошел в рамках форума «Дело за малым»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани стартовали съемки международного кинопроекта. Локацией для первого съемочного дня стал бизнес форум «Дело за малым».

- Два дня проходил кастинг на фильм. Отбор прошли более 500 счастливчиков. Более 30 из них уже приняли участие в эпизодических и групповых съемках во второй день форума. В дальнейшем кастинг на фильм будет проводиться в других городах и поселках Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Еще в июле 2019 года на ПМЭФ было подписано соглашение по созданию фильма «Любовь и прочие активы» между администрацией Краснодарского края и кинокомпанией «Царь Пикчерз».

Напомним, выставочный комплекс «Атамань» победил на конкурсе Russian Event Awards. Он взял награду в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения туристического события».

ИСТОЧНИК KP.RU

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