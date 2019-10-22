2019-10-22T08:09:24+03:00
Здоровье

В медучреждения Кубани доставили 81 единицу нового оборудования

Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В медучреждения Краснодарского края поставлена 81 единица оборудования, в том числе 29 для центров амбулаторной онкопомощи.

- Новые аппараты УЗИ теперь есть в Выселковском, Белореченском, Ейском, Крымском, Кавказском, Ленинградском, Динском районах, Сочи, Анапе, Армавире, Новороссийске. В Краснодар медтехника поставлена для городских поликлиник №7, №15 и №25, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На закупку техники выделили около трех миллиардов рублей. Особое внимание в регионе уделяется развитию медпомощи в сельской местности.

Напомним, в Сочи врачи спасли мужчину с двумя заболеваниями сердца. Ему провели операции без вскрытия грудной клетки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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