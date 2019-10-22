В Новороссийске спасатели сняли с дерева домашнюю кошку

СЕГОДНЯ 11:23 2019-10-22T11:24:27+03:00

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Местная жительница обратилась за помощью к спасателям. Уже вторые сутки ее кошка сидит на дереве и не может самостоятельно спуститься. Никакие приманки не помогали, пожилая женщина также не могла справиться с этой проблемой. Об этом сообщил начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Инцидент произошел на улице Малоземельской. Женщина не выдержала и позвонила спасателям. Она рассказала им, что на дереве вторые сутки сидит кошка и самостоятельно не может спуститься на землю.

Фото: instagram.com/alekseioderov

Сотрудники ведомства вскоре прибыли на место происшествия. При помощи приставной лестницы сняли кошку и передали хозяйке.

Фото: instagram.com/alekseioderov

- Всё хорошо, когда хорошо. Оберегайте своих питомцев, - написал на своей страничке в Instagram начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU