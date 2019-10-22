В станице Новоплатнировской Ленинградского района благоустроили сквер
В Ленинградском районе в станице Новоплатнировской благоустроили сквер. Работы провели по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
- На благоустройство сквера площадью 22,8 тысяч квадратных метров выделили 13,9 миллионов рублей. В парке сделали пешеходные дорожки, установили скамейки и урны, оборудовали детскую площадку, высадили кусты и деревья, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Это уже третий объект в Ленинградском районе, который благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды».
Напомним, в историческом центре Краснодара меняют участок сети водоснабжения. Вместо стальных труб уложат пластиковые.
ИСТОЧНИК KP.RU