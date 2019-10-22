В станице Новоплатнировской Ленинградского района благоустроили сквер

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-22T12:11:42+03:00

Здесь установили скамейки и урны, оборудовали детскую площадку, высадили кусты и деревья

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В Ленинградском районе в станице Новоплатнировской благоустроили сквер. Работы провели по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

- На благоустройство сквера площадью 22,8 тысяч квадратных метров выделили 13,9 миллионов рублей. В парке сделали пешеходные дорожки, установили скамейки и урны, оборудовали детскую площадку, высадили кусты и деревья, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Это уже третий объект в Ленинградском районе, который благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, в историческом центре Краснодара меняют участок сети водоснабжения. Вместо стальных труб уложат пластиковые.

ИСТОЧНИК KP.RU