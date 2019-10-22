В Краснодаре благоустроят Николаевский бульвар

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-22T12:36:01+03:00

Корректировать проект будут с учетом пожеланий горожан

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Благоустроить первую очередь Николаевского бульвара в Краснодаре планируют по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Жилье и городская среда».

Эскизное решение первой очереди зеленой зоны представили на проектном семинаре. Корректировать проект будут с учетом предложений местных жителей.

- Граждане поддержали закрыть водозаборы, оборудовать барьер вдоль проезжей части, организовать велодорожки и площадки для выгула собак, оборудовать ландшафтную подсветку, а также установить инсталляции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Откорректированный проект жителям представят во время следующей встречи.

Напомним, в станице Новоплатнировской Ленинградского района благоустроили сквер. Здесь установили скамейки и урны, оборудовали детскую площадку, высадили кусты и деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU