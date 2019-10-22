В Курганинском районе перевернулась и сгорела иномарка
21 октября около 23:00 на 21 километре автодороги подъезд к Майкопу от М-29 «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 37-летний водитель BMW M5 COMPETITION ехал со стороны поселка Высокий в сторону станицы Новоалексеевская. Он превысил скорость, не справился с управлением, выехал на проезжую часть. Далее машина перевернулась и загорелась.
- В результате ДТП водитель погиб на месте до приезда скорой помощи, а его пассажир получил различные повреждения и был госпитализирован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Краснодаре водитель «Пежо» столкнулся с мотоциклистом. Авария произошла на улице Петра Метальникова.
ИСТОЧНИК KP.RU