2019-10-22T13:17:23+03:00
Происшествия

В Курганинском районе перевернулась и сгорела иномарка

Водитель погиб на месте
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
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21 октября около 23:00 на 21 километре автодороги подъезд к Майкопу от М-29 «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 37-летний водитель BMW M5 COMPETITION ехал со стороны поселка Высокий в сторону станицы Новоалексеевская. Он превысил скорость, не справился с управлением, выехал на проезжую часть. Далее машина перевернулась и загорелась.

- В результате ДТП водитель погиб на месте до приезда скорой помощи, а его пассажир получил различные повреждения и был госпитализирован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Краснодаре водитель «Пежо» столкнулся с мотоциклистом. Авария произошла на улице Петра Метальникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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