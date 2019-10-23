Военнослужащие и сотрудники Росгвардии охраняют правопорядок на саммите в Сочи
В Сочи стартовал первый в истории саммит «Россия - Африка». В центр «Сириус» 23 октября пригласили лидеров государств, а также руководителей региональных объединений и организаций.
- Военнослужащие и сотрудники Росгвардии принимают участие в охране общественного порядка. Инженерно-досмотровые группы обследуют объекты проведения саммита и форума, а также прилегающие к ним территории, - сообщили в пресс-службе Росгвардии края.
Также на базе аэростата «ОКО» организовано круглосуточное воздушное наблюдение за обстановкой в Олимпийском парке. В Прибрежной части акватории Черного моря охраняют правопорядок на патрульных катерах. Работают и пешие патрули и экипажи.
Напомним, более 900 кубанских спасателей и казаков обеспечат безопасность на саммите «Россия – Африка» в Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU