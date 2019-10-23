В Сочи специалисты ЮРПСО ведут работы по организации тренировок космонавтов
На протяжении двух месяцев специалисты ЮРПСО МЧС России ведут работы по организации тренировок космонавтов. Они отрабатывают действий экипажа в случае нештатной посадки в горах или на воду.
- Задействованы также члены экипажа вертолета Ми-8 МЧС России. Они должны поднять и доставить космонавтов в безопасную точку. Первый этап проходил в районе Красной Поляны, следующий - в акватории Черного моря на базе морского терминала «Имеретинский», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Теперь такая подготовка будет постоянной. Это позволит обеспечить готовность экипажей к эффективным действиям после возвращения на Землю.
Напомним, в Сочи стартовал первый в истории саммит «Россия - Африка». В центр «Сириус» 23 октября пригласили лидеров государств, а также руководителей региональных объединений и организаций. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии принимают участие в охране общественного порядка. Инженерно-досмотровые группы обследуют объекты проведения саммита и форума, а также прилегающие к ним территории.
ИСТОЧНИК KP.RU