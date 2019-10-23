В Красноармейском районе в лобовом ДТП пострадали три человека
22 октября в 01:15 на 67 километре автодороги Тимашевск-станица Полтавская произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 30-летний водитель «Мерседес Бенц» ехал со стороны Тимашевска. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21043».
- В результате ДТП пострадали 22-летний водитель отечественной легковушки и два его пассажира. Пострадавшие с травмами были госпитализированы, им назначено амбулаторное лечение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, 21 октября около 23:00 на 21 километре автодороги подъезд к Майкопу от М-29 «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие. В Курганинском районе перевернулась и сгорела иномарка. Водитель погиб на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU