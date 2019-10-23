2019-10-23T13:09:04+03:00
Общество

В Ейском районе благоустроили парк «Победа»

Здесь проложили аллеи, которые соединяют две основные магистрали населенного пункта
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ейском районе благоустроили парк «Победа». На эти цели выделили 23,5 миллиона рублей.

- Уже проложили аллеи, которые соединяют две основные магистрали населенного пункта. Возле мемориала погибшим воинам появилась новая плитка, до конца осени там высадят 90 кустов роз. Также на этой неделе начнется монтаж уличных светильников, скамеек и урн, позже обустроят спортивную и детскую площадки, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На реконструкцию парка площадью 42 тысячи гектар потратили более 23 миллионов рублей. В 2020 здесь собираются посеять газон, посадить деревья и цветы.

Напомним, в Западном округе Краснодара построят спорткомплекс и новый детсад на 200 мест. Завершить их планируют в конце 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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