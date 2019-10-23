В Ленинградском районе 60-летняя женщина украла велосипед

23 Окт. 13:36 2019-10-23T13:36:54+03:00

Транспорт она продала, а деньги тут же потратила на личные нужды

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В дежурную часть Ленинградского района с заявлением о пропаже велосипеда обратился местный житель. Мужчина рассказал, что припарковал транспорт его на центральной площади станицы. Вернувшись, он не обнаружил велосипед на месте.

- Полицейские установили, что к краже причастна 60-летняя местная жительница. Похищенный велосипед она быстро продала, а вырученные деньги потратила на личные нужды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 60-летней местной жительницы завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в Краснодаре осудили мужчину, который похитил знакомую и избил полицейского. Он проведет 3 года и 3 месяца в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU