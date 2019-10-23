В Краснодаре откроется выставка Клима Чурсина

23 Окт. 13:52 2019-10-23T13:52:27+03:00

В экспозиции будет представлено множество пейзажей

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24 октября в Краснодаре в художественном музее имени Коваленко открывается выставка Клима Чурсина. На ней будут представлены пейзажи, на которых изображены места от Камчатки до Краснодарского края.

- Художник-самоучка, с 1980 года является членом Союза художников СССР. Репродукции его работ публиковались в журналах «Советская литература» на испанском, чешском, словацком языках. Последние годы жизни он работал в Армавирском филиале Краснодарского художественного творческо-производственного комбината, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Проект будет действовать с 24 октября до 10 ноября.

Напомним, в Краснодаре открылась выставка «Пропедевтика-2». В экспозиции представлено более 500 работ.

ИСТОЧНИК KP.RU