Роспотребнадзор: В Афипском содержание сероводорода превышает норму в 3 раза

23 Окт. 15:08 2019-10-23T16:02:15+03:00

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В Северском районе, где жители массово жалуются на удушающий запах серы и кошачьих фекалий, обнаружили превышение норм загрязняющих веществ в 3 (!) раза. Результаты исследований окружающей среды, взятые вчера, 21 октября, специалистами регионального Роспотребнадзора прозвучали на специальном совещании при главе Северского района.

- Отравление сероводородом, который относится к третьей группе патогенности, вызывает хроническое отравление, а в отдельных случаях отек легких и летальный исход, - цитирует слова исполняющего обязанности руководителя территориального отдела ведомства Сергея Белоконя районная "Народная газета".

Однако "КП" - Кубань" в Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю разъяснили, что концентрация в жилом секторе не опасна для здоровья.

- Эта концентрация сероводорода в 300 раз ниже, чем допустимая, прописанная санитарными нормами. Просто сероводород имеет неприятный запах, - сообщила "Комсомолке" пресс-секретарь ведомства Ирина Воронкова. - Сейчас Роспотребнадзор совместно с прокуратурой и другими службами работают над тем, чтобы установить, что является источником неприятного запаха. Как только будет известно, мы об этом сообщим.

Кстати, представители Афипского НПЗ, чьему нефтеперерабатывающему производству приписывают распространение сероводорода, в противовес предоставили результаты собственных исследований. По данным лабораторий завода, их производство полностью соответствует всем экологическим нормам.

Несмотря на то что виновник удушающей вони так и не был "пойман за руку", глава района распорядился к вечеру очистить воздух от сероводородов вокруг Северского района.

- Чтобы запаха сегодня вечером не было, - прозвучало его безапелляционное решение.

Напомним, жители Северского района бьют тревогу — отвратительный запах стоит в воздухе и пропитал все в их квартирах. Вот уже две недели рано утром его ощущают жители поселка Афипский. К вечеру ядовитое облако настигает райцентр.

- Сначала стоит в воздухе вонь сероводорода, а потом в квартире — будто одновременно в туалет сходили с десяток котов, - рассказывает «КП» - Кубань» житель станицы Северской Алексей Иванов.

К главе района Адаму Джариму обратились уже десятки людей. Обвинения звучат в адрес нефтепереработчиков.

Казалось бы, решение проблемы есть - достаточно установить улавливающие яды фильтры. Но их установка, как сообщили "КП" - Кубань" специалисты столичной фирмы "Эколо", требует дополнительных согласований и денежных затрат.

"Комсомолка" следит за развитием ситуации...

ИСТОЧНИК KP.RU