«Отнимают за шапку сухарей!»: Пайщики рассказали о захвате земли для расширения аэропорта Краснодара

23 Окт. 17:19 2019-10-23T17:20:40+03:00

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Еще не начавшееся расширение аэропорта Краснодар обернулось первым скандалом. Пайщики бывшего Пашковского совхоза заявили о захвате земли. По словам местных жителей, 340 гектар земли на нужды аэропорта собираются изъять за компенсацию в 65 млн рублей. Все они уже получили письма от руководства аэропорта с информацией об изъятии земли.

- Отнимают землю за шапку сухарей! Это настоящий захват, - негодуют пайщики.

Они уверены, что стоимость гектара в этом районе города составляет порядка 4 миллионов рублей, что в 10 раз больше запланированных выплат. Пайщики собрали группу активистов и намерены обратиться во все компетентные ведомства, чтобы добиться справедливости.

Соглашение о строительстве нового аэропорта в краевом центре с компанией «Базэл Аэро» было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года. Объем инвестиций оценивается в 11 млрд рублей. Срок реализации проекта – 2022-2023 годы.

К этому сроку планируется завершить строительство нового аэровокзала, площадью около 50 тысяч квадратных метров (площадь действующего около 16 тысяч кв.м.), грузового и VIP-терминалов, пешеходной галереи, парковок, а также реконструкция существующей инфраструктуры.

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Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько подписал приказ об изъятии 187,4 га земли под Краснодаром для строительства нового терминала аэропорта. Документ опубликован на сайте ведомства.

Участок близ хутора Ленина использовался для сельскохозяйственной деятельности, в ближайшее время его назначение будет изменено. Выкупать землю будет АО «Международный аэропорт «Краснодар» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU