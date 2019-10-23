2019-10-23T17:20:40+03:00
Общество

«Отнимают за шапку сухарей!»: Пайщики рассказали о захвате земли для расширения аэропорта Краснодара

Местные жители говорят, что участок собираются выкупить по заниженной стоимости
Владислав КЛИМОВ
Поделиться:
Аэропорт Краснодара планируют расширить к 2022 годуАэропорт Краснодара планируют расширить к 2022 годуФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Изменить размер текста:

Еще не начавшееся расширение аэропорта Краснодар обернулось первым скандалом. Пайщики бывшего Пашковского совхоза заявили о захвате земли. По словам местных жителей, 340 гектар земли на нужды аэропорта собираются изъять за компенсацию в 65 млн рублей. Все они уже получили письма от руководства аэропорта с информацией об изъятии земли.

- Отнимают землю за шапку сухарей! Это настоящий захват, - негодуют пайщики.

Они уверены, что стоимость гектара в этом районе города составляет порядка 4 миллионов рублей, что в 10 раз больше запланированных выплат. Пайщики собрали группу активистов и намерены обратиться во все компетентные ведомства, чтобы добиться справедливости.

Соглашение о строительстве нового аэропорта в краевом центре с компанией «Базэл Аэро» было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года. Объем инвестиций оценивается в 11 млрд рублей. Срок реализации проекта – 2022-2023 годы.

К этому сроку планируется завершить строительство нового аэровокзала, площадью около 50 тысяч квадратных метров (площадь действующего около 16 тысяч кв.м.), грузового и VIP-терминалов, пешеходной галереи, парковок, а также реконструкция существующей инфраструктуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре под строительство нового терминала аэропорта изъяли почти 190 га сельхозземель

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько подписал приказ об изъятии 187,4 га земли под Краснодаром для строительства нового терминала аэропорта. Документ опубликован на сайте ведомства.

Участок близ хутора Ленина использовался для сельскохозяйственной деятельности, в ближайшее время его назначение будет изменено. Выкупать землю будет АО «Международный аэропорт «Краснодар» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Северском районе начальнику почты дали 2 года за присвоение 20 тысяч рублей
ВТБ Лизинг предоставит скидку на автомобили Chevrolet Tahoe
В Туапсе ветерана Великой Отечественной войны чуть не оставили без квартиры
На Кубани собираются создать 1,3 тысячи мест в ясельных группах за два года
В Брюховецком районе начал работу цех по производству премиксов
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодаре
За полгода на Кубани мошенники пытались обмануть страховщиков на 323 млн рублей
В Северском районе прокуратура начала проверку по факту превышения в воздухе сероводорода
На трассе «Формулы 1» в Сочи пройдет конкурс водителей такси и автобусов
В парке Галицкого устанавливают скульптуру группы Recycle
На Кубани в ДТП пострадала десятилетняя девочка
В Краснодаре в декабре заработают еще 4 платные парковки
На Кубани завершили посевную кампанию
В Краснодаре пройдет открытая тренировка по каратэ
В Сочи мужчина фиктивно зарегистрировал у себя дома больше 50 человек
ВТБ Факторинг подписал первые соглашения на платформе GetFinance
День здоровья по профилактике инсультов пройдет в Кавказском районе
На Кубани гендиректор организации незаконно присвоил себе земельные участки
В Краснодаре временно закроют проезд для машин по Береговой
В Сочи в лесу заблудились два грибника
Бывший вице-мэр Сочи Ирина Романец получила должность в администрации Ялты
В Сочи во дворце спорта «Айсберг» откроется выставка «Парк ледяных скульптур»
В Краснодаре известные российские урологи выполнят 23 высокотехнологичные операции
В Краснодаре расскажут про оборону Севастополя
В Краснодаре состоялся 18-й фестиваль национальных культур
В Сочи машина сбила полицейского и загорелась