Выпускники Краснодарского училища летчиков пополнят ряды Воздушно-космических сил России

24 Окт. 07:12 2019-10-24T07:57:39+03:00

Это 525 ребят, среди которых 14 золотых медалистов

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Торжественный выпуск курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова пройдет 26 октября в 10:00 на Казачьей площади. Ребята получат лейтенантские погоны. В этом году выпускается 525 человек, среди которых 14 золотых медалистов.

На мероприятии будут присутствовать командующий Военно-воздушными силами России, генерал-лейтенант Сергей Дронов, начальник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, генерал-майор Сергей Румянцев, а также ветераны училища и Воздушно-космических сил Российской Федерации.

- Под звуки «Прощания славянки» выпускники пройдут по площади торжественным маршем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре откроется выставка Клима Чурсина. В экспозиции будет представлено множество пейзажей.

ИСТОЧНИК KP.RU