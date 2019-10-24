Для жен лидеров десяти стран Африканского континента провели экскурсию по Сочи

24 Окт. 09:03 2019-10-24T10:41:50+03:00

Изменить размер текста: A A

23 октября, в первый день работы саммита Россия-Африка жены лидеров десяти стран Африканского континента посмотрели природные и архитектурные достопримечательности Сочи. Их сопровождала Светлана Владимировна - супруга Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

- Они побывали в парке «Дендрарий» и на вилле «Надежда». В Зимнем театре делегация ознакомилась с историческими интерьерами. Также они посмотрели парк «Южные культуры» и заглянули в пушкинскую библиотеку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В дни саммита делегации разных стран участвуют в индивидуальных экскурсиях. Организовывать их помогает городской оперативный штаб, который возглавляет глава Сочи Алексей Копайгородский.

Напомним, в Сочи работу начал штаб аварийных служб города. Он будет осуществлять свою деятельность в круглосуточном режиме. Специалисты контролируют работу мест размещения, магазинов и кафе на предмет качества предоставления услуг. В качестве волонтеров на саммите задействовано 650 человек. Это студенты вузов Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU