В Анапе создадут Общественную палату

25 Окт. 09:05 2019-10-25T09:38:44+03:00

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В Анапе прошла очередная 68 сессия Совета муниципального образования. Депутаты рассмотрели несколько вопросов.

- На мероприятии было утверждено положение об Общественной палате курорта. Она должна согласовывать общественно значимые интересы граждан, некоммерческих организаций и органов местного самоуправления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Депутаты уже утвердили первые пять кандидатур в Общественную палату. Туда вошли председатель Совета общественности Благовещенского сельского округа Людмила Литтиг, индивидуальный предприниматель Андрей Ермоленко, Почетные граждане Анапы Лев Багиян и Георгий Сенгеров, председатель Анапской организации профсоюза работников образования и науки Дмитрий Байдиков.

Напомним, в Краснодаре могут увеличить количество депутатов следующего созыва на 4 человека. 39 из них предлагается избирать по одномандатным округам и 13 - по партийным спискам.

ИСТОЧНИК KP.RU