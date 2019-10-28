2019-10-28T10:37:43+03:00
Происшествия

В Геленджике у водопада Чаша Любви туристка травмировала ногу

Ее супруг вызвал спасателей
Александра ПОДУШКО
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Фото: «Кубань-СПАС»Фото: «Кубань-СПАС»
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ЧП произошло 26 октября в горах села Возрождение.

60-летняя туристка из Таганрога пошла в поход с супругом. Когда она спускалась от водопада Чаша Любви, подвернула ногу и упала.

- В результате она получила травму ноги и не могла идти дальше. Ее муж вызвал спасателей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

На место прибыли сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС». Сотрудники ведомства перенесли травмированную туристку в служебный автомобиль и вывезли из труднодоступной местности. Женщину передали медикам скорой помощи.

Напомним, ночью 27 октября на федеральной трассе Джубга – Сочи произошла авария. Около 3:20 в районе поселка Солоники ВАЗ-2112 вылетел с дороги и врезался в дерево. Водителя и двух пассажиров 16 и 17 лет доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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