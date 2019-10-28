2019-10-28T12:25:29+03:00
Происшествия

В Сочи на вертолете Ка-32 из горно-лесной местности эвакуировали туристку

На высоте ей стало плохо и поднялось давление
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ЮРПСО МЧС РоссииФото: ЮРПСО МЧС России
Изменить размер текста:

27 октября в Сочи на туристическом маршруте в районе горы Ачишхо произошло ЧП. Девушке стало плохо, у нее поднялось давление и была необходима помощь специалиста.

Врач ЮРПСО поговорил с ней. По предварительному диагнозу у девушки был гипертонический криз, вегето-сосудистая дистония. После медик трижды созванивалась с пострадавшей. Состояние туристки не улучшилось, к месту нахождения туристической группы выехала дежурная смена Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России. Они добирались до места 8 часов. Состояние девушки ухудшалось.

Вскоре было принято решение о срочной эвакуации девушки из горно-лесной местности вертолетом Ка-32 МЧС России. Спасателей подобрали, они и помогли пострадавшей подняться на борт.

- Специалист ЮРПСО оказала девушке доврачебную помощь. На базе Южного РПСО туристку передали врачам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, в Геленджике у водопада Чаша Любви туристка травмировала ногу. Ее супруг вызвал спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань лидирует в стране по производству овощей
На Кубани чиновники забыли отчитаться о 4,4 млн своих доходов
В Новороссийске сотруднику ДПС дали пять лет тюрьмы и штраф в 1 млн рублей за взятку
В Сочи грибник упал со скалы и сломал позвоночник
В Краснодаре запустили производство хирургических шовных материалов
Курсант Ушаковки привел сборную России к серебряным медалям
По трассе из Краснодара в Новороссийск собираются построить новую транспортную развязку
На Кубани преподаватель техникума взял 30 тысяч рублей от студента
В Краснодарском крае произвели около 2900 единиц сельхозтехники
В Апшеронске состоялся футбольный матч между будущими священниками и заключенными
В Краснодарском крае двух судей досрочно лишили полномочий
На Кубань не пустили зараженные мандарины из Турции
В Cочи дело в отношении бывшего полицейского, который нарушил ПДД и устроил аварию, передали в суд
В Краснодарском крае НКО выделят 13 миллионов рублей субсидий
Краевые медики осмотрели жителей Курганинского района
Из Краснодара открылось авиасообщение с Китаем
На Кубани прошли соревнования по стрельбе из боевого ручного и стрелкового оружия