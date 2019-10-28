В Сочи на вертолете Ка-32 из горно-лесной местности эвакуировали туристку
27 октября в Сочи на туристическом маршруте в районе горы Ачишхо произошло ЧП. Девушке стало плохо, у нее поднялось давление и была необходима помощь специалиста.
Врач ЮРПСО поговорил с ней. По предварительному диагнозу у девушки был гипертонический криз, вегето-сосудистая дистония. После медик трижды созванивалась с пострадавшей. Состояние туристки не улучшилось, к месту нахождения туристической группы выехала дежурная смена Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России. Они добирались до места 8 часов. Состояние девушки ухудшалось.
Вскоре было принято решение о срочной эвакуации девушки из горно-лесной местности вертолетом Ка-32 МЧС России. Спасателей подобрали, они и помогли пострадавшей подняться на борт.
- Специалист ЮРПСО оказала девушке доврачебную помощь. На базе Южного РПСО туристку передали врачам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Напомним, в Геленджике у водопада Чаша Любви туристка травмировала ногу. Ее супруг вызвал спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU