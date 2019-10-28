В Сочи на вертолете Ка-32 из горно-лесной местности эвакуировали туристку

СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-28T12:25:29+03:00

На высоте ей стало плохо и поднялось давление

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27 октября в Сочи на туристическом маршруте в районе горы Ачишхо произошло ЧП. Девушке стало плохо, у нее поднялось давление и была необходима помощь специалиста.

Врач ЮРПСО поговорил с ней. По предварительному диагнозу у девушки был гипертонический криз, вегето-сосудистая дистония. После медик трижды созванивалась с пострадавшей. Состояние туристки не улучшилось, к месту нахождения туристической группы выехала дежурная смена Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России. Они добирались до места 8 часов. Состояние девушки ухудшалось.

Вскоре было принято решение о срочной эвакуации девушки из горно-лесной местности вертолетом Ка-32 МЧС России. Спасателей подобрали, они и помогли пострадавшей подняться на борт.

- Специалист ЮРПСО оказала девушке доврачебную помощь. На базе Южного РПСО туристку передали врачам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, в Геленджике у водопада Чаша Любви туристка травмировала ногу. Ее супруг вызвал спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU