2019-10-28T11:13:33+03:00
Происшествия

В Новороссийске на судоремонтном заводе обнаружили тело мужчины

На месте происшествия работает следователь
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске на судоремонтном заводе обнаружили тело мужчиныВ Новороссийске на судоремонтном заводе обнаружили тело мужчиныФото: Архив "КП"
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Утром 28 октября в Новороссийске в бытовом помещении Новороссийского судоремонтного завода обнаружили тело 65-летнего мужчины.

- При предварительном осмотре признаков насильственной смерти не нашли. Возможно, мужчина являлся работником указанной организации и состоял в должности электромеханика кранового участка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Следователь выехал на место происшествие для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Краснодаре рабочий упал с крыши торгового центра на эскалатор. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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