В Новороссийске на судоремонтном заводе обнаружили тело мужчины
Утром 28 октября в Новороссийске в бытовом помещении Новороссийского судоремонтного завода обнаружили тело 65-летнего мужчины.
- При предварительном осмотре признаков насильственной смерти не нашли. Возможно, мужчина являлся работником указанной организации и состоял в должности электромеханика кранового участка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России.
Следователь выехал на место происшествие для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, в Краснодаре рабочий упал с крыши торгового центра на эскалатор. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU