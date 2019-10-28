СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-28T11:13:33+03:00

В Новороссийске на судоремонтном заводе обнаружили тело мужчины Фото: Архив "КП"

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Утром 28 октября в Новороссийске в бытовом помещении Новороссийского судоремонтного завода обнаружили тело 65-летнего мужчины.

- При предварительном осмотре признаков насильственной смерти не нашли. Возможно, мужчина являлся работником указанной организации и состоял в должности электромеханика кранового участка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Следователь выехал на место происшествие для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Краснодаре рабочий упал с крыши торгового центра на эскалатор. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU