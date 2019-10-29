2019-10-29T08:35:48+03:00
Звезды

В Краснодаре открылась выставка «Символы Отечества»

Она будет работать до 5 ноября
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство культуры Краснодарского краяФото: министерство культуры Краснодарского края
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В Краснодаре в музее-заповеднике имени Фелицына открылась выставка «Символы Отечества», приуроченная к Дню народного единства.

Первыми посетителями экспозиции стали ребята из церковно-приходской «Русской Православной школы» при храме Рождества Христова и казачьи классы школ № 41, 53 и 8.

4 ноября в 12:00 в музее Фелицына состоится круглый стол «Связь времен - связь поколений», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Выставка «Символы Отечества» популяризирует государственную символику. Она продолжит свою работу до 5 ноября.

Напомним, в Новороссийске отметят День народного единства. Для гостей мероприятия выступят вокальные группы из Краснодара и Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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