СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-29T09:34:20+03:00

Мужчина погиб, а его пассажирка доставлена в больницу [видео]

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29 октября около 04:30 в Краснодаре на улице Кубанская Набережная произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Nissan превысил скорость, не справился с управлением и влетел в столб.

В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия. В салоне авто находилась женщина, она сильно пострадала, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Фото и видео с места аварии выложили очевидцы. На кадрах видно, что автомобиль превратился в груду металла.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, серьезная авария произошла утром 27 октября в Дагомысе на Батумском шоссе. Столкнулись ВАЗ-2112 и Hyundai Solaris. По предварительным данным, водитель отечественного авто на спуске не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с иномаркой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/740678" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре водитель иномарки влетел в столб.Видео:instagram.com/krddtp

ИСТОЧНИК KP.RU