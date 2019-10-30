2019-10-30T10:11:35+03:00
Общество

В Сочи перекроют левую часть моста через реку Агура

Это сделают из-за ремонта
Александра ПОДУШКО
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В Сочи перекроют левую часть моста через реку АгураВ Сочи перекроют левую часть моста через реку Агура
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В Сочи с 30 октября перекрыли участок федеральной трассы на мосту через реку Агура. При этом сохранится двухстороннее движение в оба направления. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Черноморье».

Это связано с проведением ремонтных работ опор моста и балок пролетного строения. После их покрасят, установят опоры освещения, барьеры и перильные ограждения. Полностью завершить ремонт планируется в IV квартале 2020 года.

Напомним, в Сочи к лету 2020 года набережная Мацесты будет полностью готова. Об этом мэру города Алексею Копайгородскому рассказал глава администрации Хостинского района Павел Клопотовский. Первые два этапа реконструкции уже завершены. На набережной выложен тротуар, размечены велодорожки, восстановлено ограждение и уличное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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